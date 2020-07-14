Боль в животе для кузбассовца оказалась предвестником рака

14 Июль 2020 2020-07-14T12:00:04+03:00

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Для жителя Кузбасса обычная боль в животе оказалась предвестником рака. Мужчина вовремя заподозрил неладное и обратился к специалистам.

Как рассказали врачи областного клинического онкодиспансера, к ним поступил молодой мужчина, которому нет и 40 лет. Он почувствовал боли внизу живота и решил сделать диагностическую колоноскопию. После обследования у него обнаружили большую латерально распространяющуюся опухоль купола слепой кишки размером 5 на 2,5 сантиметра. Чтобы удались новообразование, его направили в онкодиспансер.

- Новообразование было достаточно больших размеров. Удалять его пришлось фрагментарно - по частям. Операция проходила под общим наркозом больше двух часов. В итоге мы убрали новообразование, а края раны зафиксировали клипсами, - рассказывает врач-эндоскопист Тагир Вальшин. - Ткани опухоли были направлены на гистологию, в одном из кусочков нашли раковые клетки. Это значит, что опухоль начала озлокачествляться.

Он добавил, что обратись мужчина к специалистам позже, то пришлось бы иметь дело с огромной раковой опухолью. Через пару месяцев пациенту проведут диагностическую колоноскопию, чтобы исключить риск возникновения рецидива.

ИСТОЧНИК KP.RU