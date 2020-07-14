14 Июль 2020 2020-07-14T12:23:48+03:00

Также были и другие обращения к врачам в выходные

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В Кемерове ребенка укусила мышь. Об этом случае обращения и других рассказали врачи Кемеровской областной детской клинической больницы.

Как рассказали в пресс-службе медучреждения, за минувшие выходные в детский травмпункт обратились за помощью 155 детей. Большая часть обращений - а именно 30 из них - были связаны с переломами рук и ног. Также девять пациентов поступили с открытыми ранами, полученными в результате падений и ударов.

При этом снизилось число покусанных клещами - с такими жалобами обратились всего пять человек за выходные.

- А вот случаев, связанных с укусами животных, прибавилось. За выходные было восемь таких обращений, из них семерых укусила собака, одного ребенка - мышь, - сообщили в медучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU