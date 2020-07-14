2020-07-14T12:23:48+03:00
Общество

В Кемерове ребенка укусила мышь

Также были и другие обращения к врачам в выходные
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кемерове ребенка укусила мышьВ Кемерове ребенка укусила мышьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Кемерове ребенка укусила мышь. Об этом случае обращения и других рассказали врачи Кемеровской областной детской клинической больницы.

Как рассказали в пресс-службе медучреждения, за минувшие выходные в детский травмпункт обратились за помощью 155 детей. Большая часть обращений - а именно 30 из них - были связаны с переломами рук и ног. Также девять пациентов поступили с открытыми ранами, полученными в результате падений и ударов.

При этом снизилось число покусанных клещами - с такими жалобами обратились всего пять человек за выходные.

- А вот случаев, связанных с укусами животных, прибавилось. За выходные было восемь таких обращений, из них семерых укусила собака, одного ребенка - мышь, - сообщили в медучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове завершается второй этап строительства президентского кадетского училища
Выпускные вечера в школах Кузбасса пройдут 1 августа
Загрязнение рек золотодобытчиками в Кузбассе вычислили из космоса
В Прокопьевске вор-рецидивист оставил без света 400 домов, детский сад и АЗС
В Кемерове ребенка укусила мышь
Боль в животе для кузбассовца оказалась предвестником рака
В Кузбассе из окна выпал 2-летний ребенок
Водитель на Nissan наехал на 6-летнего велосипедиста в Кемерове
Алтайские власти рассматривают вопрос о запуске самолета в Белокуриху из Новокузнецка
В Новокузнецке медики приняли роды у женщины с коронавирусом
Площадь Московскую в Кемерове построят к июню 2021 года
Лидером по числу заболевших коронавирусом на 14 июля стал Кемерово
Еще у 46 пациентов в Кузбассе подтвердился коронавирус
Число умерших от коронавируса в Кузбассе достигло 15 человек
Новокузнечанин захватил подвал дома и устроил там личное хранилище
На проспекте Ленина в Кемерове столкнулись три автомобиля
В Кузбассе изъяли 256 килограммов опасных овощей и фруктов