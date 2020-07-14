Загрязнение рек золотодобытчиками в Кузбассе вычислили из космоса

14 Июль 2020 2020-07-14T13:59:54+03:00

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В Кузбассе загрязнение рек золотодобытчиками удалось зафиксировать из космоса. По факту порчи природных источников власти возбудили административные дела.

Министерство природных Кузбасса разбирается в очередной ситуации, когда реки оказываются загрязненными по вине добытчиков природных ископаемых. Основанием для этого послужили снимки, которые ведомству предоставили экологи из коалиции «Реки без границ». На кадрах, снятых во время дистанционного зондирования Земли, видно, что загрязнены реки Коура и Мунжа в Таштагольском районе.

После получения фотографий специалисты минприроды Кузбасса провели рейд по участку, где добычей рассыпного золота занимается ООО «Артель «Восточная». В ходе проверки они выявили нарушения. В частности, в охранных зонах Коуры и ее притоков находились отвалы размываемых грунтов - вскрышной породы (глины). Около половины поверхностного стока с промплощадки предприятия поступает по нагорным канавам в ручьи и в реку Коура, которая впоследствии впадает в реку Мунжа.

- Материалы обследования участка Килинский, где ведет добычу золота данное предприятие, направлены также в Южно-Сибирское управление Росприроднадзора для оценки соблюдения лицензионных условий, проектных решений, законодательства об отходах и недрах, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU