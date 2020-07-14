Выпускные вечера в школах Кузбасса пройдут 1 августа

14 Июль 2020 2020-07-14T14:02:33+03:00

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Определена официальная дата проведения выпускных вечеров в кузбасских школах. По решению губернатора Сергея Цивилева они пройдут 1 августа.

Во вторник, 14 июля, на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу глава региона принял решение, что 1 августа для всех 11-классников региона пройдут выпускные балы.

При этом Роспотребнадзор выдвинул обязательные условия проведения мероприятия: торжественная часть должна проходить на улице с соблюдением социальной дистанции между участниками праздника. Остальные нюансы организации будут решаться администрациями школ совместно с родительским комитетом.

-Выпускной бал бывает один раз в жизни, поэтому мы не можем лишить детей такого важного события, — отметил председатель Законодательного собарния Кузбасса Вячеслав Петров. — Конечно, в условиях борьбы с коронавирусом важно обеспечить безопасность этого мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU