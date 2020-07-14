2020-07-14T14:25:30+03:00
Общество

В Кемерове завершается второй этап строительства президентского кадетского училища

Ход работ оценил губернатор Сергей Цивилев
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове завершается второй этап строительства президентского кадетского училища. Фото: Сергей Цивилев/ vk.comВ Кемерове завершается второй этап строительства президентского кадетского училища. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com
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Сергей Цивилев посетил строительную площадку второй очереди президентского кадетского училища в Кемерова. Здесь будут жить и учиться 840 воспитанников.

-К началу учебного года строители сдадут еще два спальных трехэтажных корпуса на 480 мест. Продолжается возведение спортивного комплекса с катком и бассейном. Стремимся создать для ребят максимально комфортные условия высочайшего уровня. Убедился лично: работы идут в соответствии с графиком. Строим для детей, задерживать сроки недопустимо, - отметил губернатор.

Также он отметил, что вокруг КемПКУ ведутся работы по благоустройству. На смену свалкам и зарослям в прошлом году пришли парковая зона и велосипедные дорожки. В этом году зона расшириться, будет озеленен участок железной дороги, установлено освещение, а в дальнейшем планируется высадить молодые яблони, сирени и кедры.

-Это будет одно из лучших общественных пространств города. Но это еще и место нашей памяти, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Недавно мы установили здесь легендарный танк Т-34, который призван напоминать кадетам и всем жителям Кузбасса о подвигах советских солдат. Возле центрального входа в училище будет тематическая аллея — установим там архитектурную композицию из фотографий наших фронтовиков, отдавших свои жизни за Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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