В каких районах Кузбасса выявили 49 новых случаев коронавируса
Появилась информация, на каких именно территориях выявили новые случаи коронавируса. На 15 июля общее количество зараженных достигло 1927, из них 49 было обнаружено за последние сутки.
- В Новокузнецке 16 заболевших, в Междуреченске - шесть, в Кемерове - пять, в Киселевске - пять, в Анжеро-Судженске - четыре, в Ленинске-Кузнецком - три, в Мысках - два, в Осинниках - два, в Березовском - один, в Полысаеве - один, в Юрге - один, в Тисульском районе - один, в Тяжинском районе - один, в Топкинском муниципальном округе - один, - рассказали в оперативном штабе.
С начала пандемии в Кузбассе зарегистрировано 2602 случая коронавируса. В настоящее время продолжают получать лечение 1297 человек, а 1290 пациентов выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»