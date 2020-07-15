В каких районах Кузбасса выявили 49 новых случаев коронавируса

15 Июль 2020 2020-07-15T08:01:10+03:00

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Появилась информация, на каких именно территориях выявили новые случаи коронавируса. На 15 июля общее количество зараженных достигло 1927, из них 49 было обнаружено за последние сутки.

- В Новокузнецке 16 заболевших, в Междуреченске - шесть, в Кемерове - пять, в Киселевске - пять, в Анжеро-Судженске - четыре, в Ленинске-Кузнецком - три, в Мысках - два, в Осинниках - два, в Березовском - один, в Полысаеве - один, в Юрге - один, в Тисульском районе - один, в Тяжинском районе - один, в Топкинском муниципальном округе - один, - рассказали в оперативном штабе.

С начала пандемии в Кузбассе зарегистрировано 2602 случая коронавируса. В настоящее время продолжают получать лечение 1297 человек, а 1290 пациентов выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU