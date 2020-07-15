Мэр Кемерова вошел в топ-5 глав столиц СФО

15 Июль 2020 2020-07-15T12:24:46+03:00

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Мэр Кемерова вошел в топ-5 глав столиц субъектов Сибирского федерального округа. Илья Середюк стал четвертым в июньском рейтинге.

Рейтинг основан на медиаиндексе, который вычисляется из количества позитивных упоминаний в информационной среде. Медиаиндекс мэра Кемерова в прошлом месяце составил 4180. Об этом сообщается на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».

На третьей позиции рейтинга оказался мэр Иркутска Руслан Болотов, а на второй - глава Омска Оксана Фадина. Лидером, в свою очередь, стал глава Новосибирска Анатолий Локоть, медиаиндекс которого равен 12312,5.

ИСТОЧНИК KP.RU