2020-07-15T12:24:46+03:00
Общество

Мэр Кемерова вошел в топ-5 глав столиц СФО

Середюк занял четвертую строчку в июньском рейтинге
Лия Гараева
Поделиться:
Фото: Середюк/ВконтактеФото: Середюк/Вконтакте
Изменить размер текста:

Мэр Кемерова вошел в топ-5 глав столиц субъектов Сибирского федерального округа. Илья Середюк стал четвертым в июньском рейтинге.

Рейтинг основан на медиаиндексе, который вычисляется из количества позитивных упоминаний в информационной среде. Медиаиндекс мэра Кемерова в прошлом месяце составил 4180. Об этом сообщается на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».

На третьей позиции рейтинга оказался мэр Иркутска Руслан Болотов, а на второй - глава Омска Оксана Фадина. Лидером, в свою очередь, стал глава Новосибирска Анатолий Локоть, медиаиндекс которого равен 12312,5.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе появилось новое распоряжение о снятии части ограничений по коронавирусу
Звезды телевидения и музыки выступили на вечеринке под Кемеровом
Мэр Кемерова вошел в топ-5 глав столиц СФО
С кемеровчанина взыскали штраф 2,5 миллиона рублей за взятку сотруднику ФСБ
По итогам первого полугодия РСХБ перечислил более 11 миллионов рублей на проекты по защите амурского тигра
Подросток и водитель травмировались в перевернувшейся машине на кузбасской трассе
В Кузбассе силовики будут ловить нарушителей ПДД с помощью вертолета
Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусом
В каких районах Кузбасса выявили 49 новых случаев коронавируса
Еще 49 человек заболели коронавирусом в Кузбассе
В Кузбассе погиб водитель Honda после ДТП с КамАЗом
Умерла известный кузбасский тележурналист Зоя Естамонова
Кузбасс планирует взять в кредит более 11 миллиардов рублей
В Кузбассе застраховано более трех тысяч медиков, работающих в условиях COVID-19