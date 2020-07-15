Мэр Кемерова вошел в топ-5 глав столиц СФО
Мэр Кемерова вошел в топ-5 глав столиц субъектов Сибирского федерального округа. Илья Середюк стал четвертым в июньском рейтинге.
Рейтинг основан на медиаиндексе, который вычисляется из количества позитивных упоминаний в информационной среде. Медиаиндекс мэра Кемерова в прошлом месяце составил 4180. Об этом сообщается на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».
На третьей позиции рейтинга оказался мэр Иркутска Руслан Болотов, а на второй - глава Омска Оксана Фадина. Лидером, в свою очередь, стал глава Новосибирска Анатолий Локоть, медиаиндекс которого равен 12312,5.
ИСТОЧНИК KP.RU