В Кузбассе появилось новое распоряжение о снятии части ограничений по коронавирусу
Губернатор Кемеровской области внес изменения в распоряжение об ограничительных мероприятиях по коронавирусу. Новый документ касается школьных выпускных, которые пройдут 1 августа.
В нем говорится о том, как следует проводить мероприятие и какие необходимо соблюдать правила безопасности. Муниципалитетам нужно будет также предоставить в Роспотребнадзор план проведения школьных выпускных.
Кроме того, в распоряжении даны указания по поводу культурных учреждений, а именно театров и концертных площадок. Они могут продолжить свою работу.
«Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования», - говорится в документе.
ИСТОЧНИК KP.RU