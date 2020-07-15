2020-07-15T12:40:34+03:00
Общество

В Кузбассе появилось новое распоряжение о снятии части ограничений по коронавирусу

В нем говорится о школьных выпускных
Лия Гараева
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Губернатор Кемеровской области внес изменения в распоряжение об ограничительных мероприятиях по коронавирусу. Новый документ касается школьных выпускных, которые пройдут 1 августа.

В нем говорится о том, как следует проводить мероприятие и какие необходимо соблюдать правила безопасности. Муниципалитетам нужно будет также предоставить в Роспотребнадзор план проведения школьных выпускных.

Кроме того, в распоряжении даны указания по поводу культурных учреждений, а именно театров и концертных площадок. Они могут продолжить свою работу.

«Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования», - говорится в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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