Кемеровчанин размещал порно со школьниками в интернете

15 Июль 2020 2020-07-15T13:52:16+03:00

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В Кемерове осудят 44-летнего мужчину, который размещал порно с участием школьников в интернете. Он занимался этим в течение трех лет – с 2010 года по 2013.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области, полицейские знали об этом преступление и пытались раскрыть дело. Но тогда было невозможно установить IP-адрес отправителя порно. И только спустя шесть лет – в 2019 году – они выяснили, кто это делал.

- В рамках расследования уголовного дела проведена комплексная искусствоведческая экспертиза, результаты которой показали, что видеофайлы являются порнографическими и с участием несовершеннолетних. Обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал, — сообщили в пресс-службе СК.

В отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело. Уже есть достаточно доказательств вины подозреваемого, и уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU