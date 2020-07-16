В Кемерове две недели назад пропала пенсионерка

16 Июль 2020 2020-07-16T06:05:48+03:00

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В Кемерове 2 июля пропала 65-летняя Екатерина Москалева. В тот день пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении и больше не выходила на связь со своими близкими.

Объявление о поиске женщины разместили волонтеры «Лизы Алерт Кузбасс». Они опубликовали ее фотографию и описание внешности. Рост Екатерины составляет 158 сантиметров, она среднего телосложения с короткими русыми волосами и серыми глазами. Женщина взяла с собой большую дамскую сумку и надела темно-синее платье и бежевые босоножки.

Если вы что-либо знаете о том, где сейчас Екатерина, позвоните волонтерам.

Контакты: 8-800-700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU