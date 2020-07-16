2020-07-16T06:35:20+03:00
Общество

В Кузбассе нашли мертвым ушедшего в лес мужчину

Больше месяца его искали родные и близкие
Лия Гараева
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В Кузбассе нашли мертвым ушедшего в лес мужчинуВ Кузбассе нашли мертвым ушедшего в лес мужчинуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе нашли мертвым 40-летнего жителя Кемеровского района, который больше месяца назад ушел в лес. С 7 июня он не выходил на связь со своими родными и близкими.

Мужчину из деревни Тебенькова искали полицеские, а также волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс». Именно последние сообщили о смерти пропавшего.

- Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего! – написали волонтеры

Из уважения к чувствам родных погибшего они не разглашают подробностей поисков и не говорят, при каких обстоятельствах нашли мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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