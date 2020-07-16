В Кузбассе нашли мертвым ушедшего в лес мужчину
В Кузбассе нашли мертвым 40-летнего жителя Кемеровского района, который больше месяца назад ушел в лес. С 7 июня он не выходил на связь со своими родными и близкими.
Мужчину из деревни Тебенькова искали полицеские, а также волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс». Именно последние сообщили о смерти пропавшего.
- Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего! – написали волонтеры
Из уважения к чувствам родных погибшего они не разглашают подробностей поисков и не говорят, при каких обстоятельствах нашли мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU