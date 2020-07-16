У кемеровчанина арестовали авто из-за сбитого лося

16 Июль 2020 2020-07-16T06:59:47+03:00

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Судебные приставы арестовали автомобиль кемеровчанина, который сбил на дороге лося. Так мужчину мотивировали вернуть долг животному миру – 80 тысяч рублей.

Авария случилась на междугородней трассе, когда дикое животное перебегало проезжую часть. Кемеровчанин не успел затормозить и врезался в лося. В итоге последний получил различные травмы. Таким образом, он нанес ущерб животному миру.

- Судебные приставы ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Однако задолженность в добровольный для исполнения срок погашена не была, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Кемеровской области-Кузбассу.

На мужчину подействовали только принудительные меры.Кемеровчанин оплатил задолженность в пользу Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области после ареста автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU