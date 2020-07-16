В кузбасской школе рухнула стена

16 Июль 2020 2020-07-16T09:41:56+03:00

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июля

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В одной из кузбасских школ в ночь с 15 на 16 июля обрушилась стена. Инцидент произошел в Мысках.

Как сообщили в мэрии, обрушилась внешняя стена пристройки школы. Еще 11 июля по ней пошла трещина, в связи с чем мэрия выдала предписание подрядчику приостановить работы.

- 14 июля на выездном совещании совместно с проектировщиками и представителями министерства строительства Кузбасса было принято решение о полной приостановке работ на объекте, - рассказали в администрации города.

Также сообщается, что пострадавших в результате обрушения нет, территория школы ограждена и охраняется. Работы возобновятся только после полного обследования здания специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU