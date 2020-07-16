Сбербанк открывает летнюю цифровую школу для преподавателей вузов

16 Июль 2020 2020-07-16T08:38:15+03:00

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С 9 июля по 30 августа преподаватели вузов ИТ-направлений смогут бесплатно повысить свою квалификацию в летней цифровой школе Сбербанка. Для обучения будет доступно три трека: Data Science, Data Engineering и Java Development. Всего курсы сможет пройти 600 человек, по итогам участники получат удостоверение о повышении квалификации.

- У Сбербанка большое количество вузов-партнеров — их больше 330 по всей стране. Но даже этого количества не хватит, чтобы обеспечить подготовку необходимых для цифровой трансформации кадров, - отмечает исполнительный директор блока HR Сбербанка Андрей Очеретный, - Поэтому мы приняли решение не только разрабатывать совместные образовательные программы по самым актуальным технологическим направлениям, но и обучать преподавателей вузов, чтобы они в свою очередь применяли полученные знания в процессе работы со студентами.

Обучение будет проходить в формате онлайн. Преподавать в цифровой школе будут специалисты из Центра исследования и управления данными Сбербанка и Корпоративного университета Сбербанка.

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