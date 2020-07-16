Замгубернатора Андрей Панов ответил на жалобы кузбассовцев о загрязнении рек

16 Июль 2020 2020-07-16T09:52:31+03:00

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Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов ответил на жалобы жителей на загрязнение рек в связи с работой золотодобытчиков. Ситуацию он прокомментировал в своем Instagram.

Замгубернатора отметил, что жалобы на помутнение реки Кия регулярно появляются в соцсетях. У этого явления, по словам Панова, три причины. Во первых, в Тисульском районе в прошлые годы получено 30 лицензий на золотодобычу - это много для небольшой территории. Во-вторых, сами золотодобытчики нарушают нормы природного законодательства. И в третьих, загрязнение Кии вызвано бесхозными нерекультивированными участками. Золотодобычу там остановили в прошлом году, но сильные дожди переполняют брошенные отстойники и вымывают глину в притоки Кии.

Замгубернатора отметил, что с начала сезона проводятся регулярные рейды на притоках Кии в Тисульском районе с целью проверки работы золотодобытчиков. В 2020 году по итогам проверок возбуждены административные дела против двух артелей, деятельность еще одной золотодобывающей компании приостановлена по решению Тисульского районного суда.

- Информация о нарушениях направлена в Росприроднадзор, Сибнедра и Роснедра для отзыва лицензии на добычу россыпного золота, - сообщил Андрей Панов. - Кроме того, благодаря губернатору мы добились приостановки выдачи в Кузбассе лицензий на поиски россыпного золота по заявительному принципу. Это очень важное решение, так как если количество золотодобытчиков продолжит расти, то даже идеальное соблюдение всех норм не поможет.

ИСТОЧНИК KP.RU