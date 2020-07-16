16 Июль 2020 2020-07-16T11:47:45+03:00

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Кемеровский бизнесмен незаконно вывел за границу 50 миллионов рублей. Он действовал вместе с сообщниками.

Работники Кемеровской таможни вместе с сотрудниками правоохранительных органов и ФСБ провели операцию, в результате которой было возбуждено 25 уголовных дел в отношении директора фирмы, зарегистрированной в Кемерове, а также группы неустановленных лиц. Нарушителям вменяется незаконное совершение валютных операций.

Как выяснилось, директор кемеровской компании два года незаконно переводил деньги на счета иностранных компаний Евросоюза и Китая. Для этого в банк предоставлялись фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг (международных авиаперевозок и морских перевозок).

- Для сокрытия следов преступления денежные средства мошенники выводили мелкими суммами, не более 50 тысяч долларов однократно, а через время перерегистрировали компанию из Кемеровской в Московскую область, - рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни.

В отношении нарушителей возбуждено 25 уголовных дел. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU