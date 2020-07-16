В Междуреченске мужчина забил 60-летнюю соседку кувалдой

16 Июль 2020 2020-07-16T13:38:31+03:00

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В Междуреченске мужчина забил свою 60-летнюю соседку кувалдой. Свои действия он пытался оправдать влиянием наркотиков.

Как было установлено следствием, в январе этого года 29 летний мужчина, будучи пьяным, пришел к пожилой соседке, чтобы попросить лопату для очистки снега с крыши. Та отказала, пояснив, что в таком состоянии работать нельзя. Мужчине ответ не понравился, и между ними произошел конфликт. Злоумышленник достал отвертку и нанес соседке несколько ударов, а когда инструмент сломался, то продолжил бить женщину кувалдой.

-После чего мужчина ушел домой и рассказал об убийстве отцу, делая акцент, что в этот момент находился под воздействием наркотиков, не отдавал отчет своим действиям. Тело потерпевшей обнаружили родственники. В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Во время следствия задержанный пытался убедить следователей, что был под действием наркотиков, а потому не осознавал своих действий. Однако доводы были опровергнуты – мужчина находился просто под действием алкоголя, нарушения сознания у него не было и отчет своим действиям он сознавал.

После рассмотрения всех материалов дела суд назначил междуреченцу 12 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU