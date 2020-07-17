В Кемерово приехали с проверкой подразделений Росгвардии

17 Июль 2020 2020-07-17T04:58:55+03:00

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В Кемерово прибыла целевая группа офицеров СФО. Они устроили внезапную проверку подразделений территориального управления Росгвардии и отряда специального назначения «Кузбасс».

В ходе проверки они оценивали, каков уровень подготовки войск правопорядка к противодействию внешним и внутренним угрозам. Кроме того, офицеры проверили антитеррористическую защищённость объектов Росгвардии. Бойцы спецназа отработали нейтрализацию противника.

- По результатам проверки дана положительная оценка боевой готовности войск правопорядка в Кузбассе, — сообщили в пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU