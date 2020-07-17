В Кемерово приехали с проверкой подразделений Росгвардии
В Кемерово прибыла целевая группа офицеров СФО. Они устроили внезапную проверку подразделений территориального управления Росгвардии и отряда специального назначения «Кузбасс».
В ходе проверки они оценивали, каков уровень подготовки войск правопорядка к противодействию внешним и внутренним угрозам. Кроме того, офицеры проверили антитеррористическую защищённость объектов Росгвардии. Бойцы спецназа отработали нейтрализацию противника.
- По результатам проверки дана положительная оценка боевой готовности войск правопорядка в Кузбассе, — сообщили в пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU