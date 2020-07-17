Медведи напали на скот в двух районах Кузбасса

17 Июль 2020 2020-07-17T06:58:58+03:00

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В Кузбассе медведи напали на скот в двух районах. В связи с этим принято решение об отстреле хищников.

По информации департамента охраны объектов животного мира, первый инцидент произошел в Мариинском районе. Трехлетний бурый медведь напал на домашний скот одного из жителей села Раздольное. В связи с тем, что это создает угрозу жизни и здоровью жителей, было выдано разрешение на отстрел сроком до 29 июля.

Второй случай нападения на скот произошел в Таштагольском районе, в поселке Средние Кичи. Правда, здесь уже появился не трехлеток, а медведь в возрасте девяти лет. Разрешение на отстрел хищника, который угрожает жизни людей, дано до 30 июля.

Напомним, что накануне стало известно о том, что медведей заметили жители сразу трех деревень Топкинского муниципального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU