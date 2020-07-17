Обманутым дольщикам в Кузбассе выплатят компенсации

17 Июль 2020 2020-07-17T09:50:00+03:00

Об этом сообщили в Фонде защиты прав дольщиков

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Обманутым дольщикам в Кузбассе будут выплачены компенсации. О этом сообщает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

О решении восстановить права еще 1,6 тысяч участников долевого строительства стало известно после проведения наблюдательного совета Фонда под председательством зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Были рассмотрены вопросы софинансирования строительства трех проблемных домов и выплате возмещений еще по одному дому в четырех регионах.

«Я ставлю перед коллегами амбициозные задачи: мы должны наращивать объемы домов, по которым мы проводим Набсоветы. Выполнение этой задачи сейчас нужно стране, необходимо российским семьям. Впервые в истории Российской Федерации сформированы все механизмы для решения накопленной проблемы обманутых дольщиков […]. Будем достраивать дома в Саратовской, Ярославской и Московской областях, а в Кемеровской области — выплатим компенсации, – заявил Марат Хуснуллин.

Что касается Кузбасса, то речь идет о застройщике «Участие», который занимался строительством домов в Кемеровском районе.

На восстановление прав жителей вышеуказанных домов будет направлено более 3,4 миллиарда рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также из компенсационного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU