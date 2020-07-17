2020-07-17T11:14:03+03:00
Общество

В Кузбассе впервые создан взвод конной полиции

Новое подразделение появилось в Кемерове
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе впервые создан взвод конной полиции. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиВ Кузбассе впервые создан взвод конной полиции. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Кузбассе впервые создали кавалерийский взвод конной полиции. Новое подразделение появилось в Кемерове на базе патрульно-постовой службы УМВД.

Указ о создании конного взвода подписал начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. Как показала практика первых конных пар, появившихся в 2009 году, такое патрулирование эффективно в лесопарковых и прибрежных зонах, скверах, частном секторе и садовых обществах.

Сейчас в составе нового взвода числится 25 человек, а также 10 лошадей. Еще трое служебных животных поступили в этом году и сейчас проходят обучение.

Как отметил Игорь Иванов, само присутствие конных пар в общественных местах города оказывает профилактический эффект. Сейчас прорабатывается вопрос о создании в Кемерове специальной добровольной дружины, в которую смогут войти представители различных конных клубов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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