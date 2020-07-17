2020-07-17T14:06:14+03:00
Общество

В Кузбассе мужчина устроил стрельбу из-за отключения электричества

Он испугался, что в холодильнике испортятся продукты
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе мужчина устроил стрельбу из-за отключения электричестваВ Кузбассе мужчина устроил стрельбу из-за отключения электричестваФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе мужчина угрожал пистолетом электромонтеру и устроил стрельбу после отключения света. Он побоялся, что в холодильнике испортятся продукты.

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Утром в дежурную часть позвонили очевидцы и сообщили, что в одном из дворов по улице Ленина прозвучал выстрел. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. На месте выяснилось, что между жильцом многоэтажки и электромонтером компании, обслуживающей городскую электросеть, произошел конфликт, в ходе которого горожанин выстрелил в воздух.

Подозреваемого вскоре удалось задержать. Полицейские изъяли у него травматический пистолет, из которого был произведен выстрел. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

В ходе разбирательства выяснилось, что в доме задержанного отключили электроэнергию. Он испугался, что в холодильнике испортятся продукты, дошел до трансформаторной будки, где трудился электромонтер, и спросил, когда включат свет.

-Услышав, что электроснабжение будет налажено лишь к вечеру, он взял из дома травматический пистолет, вернулся к работнику и потребовал включить электроэнергию, выстрелив при этом вверх, рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд назначил дебоширу 400 часов обязательных работ. Кроме того, у него аннулировали лицензию на оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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