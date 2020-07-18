2020-07-18T06:17:25+03:00
Коронавирус Covid-19

На границе Кузбасса возобновляют работу пропускные посты

Такое решение принял оперштаб области
Мария КОЛОСОВА
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На границе Кузбасса возобновляют работу пропускные посты. Фото: Администрация Таштагольского района/ InstagramНа границе Кузбасса возобновляют работу пропускные посты. Фото: Администрация Таштагольского района/ Instagram
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На границе Кузбасса вновь возобновят свою работу пропускные посты. Об этом сообщает администрация Таштагольского района.

-В соответствии с решением областного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в регионе восстанавливается работа пропускных постов на границе Кузбасса с другими регионами, - сообщили в мэрии. - Это касается и поста на дороге Таштагол-Турочак.

Власти района уточнили, что соответствующие службы готовы приступить к работе в соответствии с приказом, который может поступить в любую минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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