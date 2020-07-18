На границе Кузбасса возобновляют работу пропускные посты
На границе Кузбасса вновь возобновят свою работу пропускные посты. Об этом сообщает администрация Таштагольского района.
-В соответствии с решением областного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в регионе восстанавливается работа пропускных постов на границе Кузбасса с другими регионами, - сообщили в мэрии. - Это касается и поста на дороге Таштагол-Турочак.
Власти района уточнили, что соответствующие службы готовы приступить к работе в соответствии с приказом, который может поступить в любую минуту.
ИСТОЧНИК KP.RU
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