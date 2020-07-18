2020-07-18T07:55:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких территориях Кузбасса зафиксирован коронавирус на 18 июля

Лидером стал Новокузнецк
Мария КОЛОСОВА
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В каких территориях Кузбасса зафиксирован коронавирус на 18 июляВ каких территориях Кузбасса зафиксирован коронавирус на 18 июляФото: Артем КИЛЬКИН
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В оперативном штабе области рассказали, в каких территориях Кузбасса были зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом на утро 18 июля. Лидером стал Новокузнецк.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 19, Кемерово и Прокопьевск – шесть, Промышленновский муниципальный округ – четыре, по двое в Юрге, Ленинске-Кузнецком и Тяжинском муниципальных округах, еще по одному случаю зафиксировано в Белове, Краснобродском, мысках, Осинниках, Гурьевском, Ижморском, Чебулинском и Юргинском муниципальных округах.

Напомним, что за минувшие сутки выздоровело 49 пациентов, двое скончались. Сейчас в больницах на лечении находится 1267 человек. Еще 5705 человек пребывают в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5705 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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