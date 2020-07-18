2020-07-18T09:17:26+03:00
Общество

Главный военный комиссар Кузбасса уходит в отставку

Об этом стало известно 17 июля
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Главный военный комиссар Кузбасса уходит в отставкуГлавный военный комиссар Кузбасса уходит в отставкуФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Главный военный комиссар Кузбасса Герман Воробьев уходит в отставку. На своем посту он пробыл 10 лет.

В пятницу, 17 июля в Кемерове прошла пресс-конференция, посвященная прошедшей призывной кампании. На ней Герман Воробьев сообщил, что слагает с себя полномочия главного комиссара области. По его словам, решение было принято еще в начале года, но коррективы внесла пандемия коронавируса, из-за которой призыв проходил в особом режиме.

-Решение было принято мной еще в начале 2020 года, но посчитал, что когда Кузбасс и военный комиссариат выполняют задачи, определенные президентом Российской Федерации в сложных условиях пандемии коронавируса, не по-офицерски сделать шаг назад и в сторону. И сегодня вместе со всеми кузбассовцами, военным комиссариатом разделил ответственность испытания прошедшего тяжелого периода, - прокомментировал свой уход Воробьев.

Напомним, что Герман Воробьев родился в 1962 году в Тяжинском районе. Закончил Кемеровское высшее военное командное училище связи и Военную академию связи в Санкт-Петербурге. Преподавал организацию связи в Кемеровском высшем командном училище связи, руководил кафедрой электрорадиоцепей, работал заместителем начальника Кемеровского высшего военного командного училища связи по учебной и научной работе.

Кто сменит Германа Воробьева на этом посту, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прокопьевске у 77-летней бабушки украли деньги и документы
Один человек погиб и четверо травмированы в ДТП на кузбасской трассе
В воскресенье в Кузбасс придут дожди и грозы
В Белове задержали вора-ловеласа
Завершается строительство ФОКа в Новоильинском районе Новокузнецка
Главный военный комиссар Кузбасса уходит в отставку
Оперштаб Кузбасса рассказал подробности о двух умерших от коронавируса пациентах
В каких территориях Кузбасса зафиксирован коронавирус на 18 июля
За сутки в Кузбассе коронавирус подтвердился еще у 49 пациентов
Два пациента скончались за сутки от коронавируса в Кузбассе
На границе Кузбасса возобновляют работу пропускные посты
Кузбассовцам разрешили бить кедровый орех с 15 августа
В Кузбассе осудили грабителя, ударившего сотрудницу банка ножом в шею
Роспотребнадзор предупредил кузбассовцев о риске заражения бешенством
В Кузбассе мужчина устроил стрельбу из-за отключения электричества
Инвестор сообщил о намерении достроить аквапарк в Кемерове
Кибермошенники украли у кузбассовцев 240 миллионов рублей
Кузбассовец выбросил котят с пятого этажа на глазах детей
В Новокузнецке изменилась схема движения трамваев