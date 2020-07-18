Главный военный комиссар Кузбасса уходит в отставку

18 Июль 2020 2020-07-18T09:17:26+03:00

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Главный военный комиссар Кузбасса Герман Воробьев уходит в отставку. На своем посту он пробыл 10 лет.

В пятницу, 17 июля в Кемерове прошла пресс-конференция, посвященная прошедшей призывной кампании. На ней Герман Воробьев сообщил, что слагает с себя полномочия главного комиссара области. По его словам, решение было принято еще в начале года, но коррективы внесла пандемия коронавируса, из-за которой призыв проходил в особом режиме.

-Решение было принято мной еще в начале 2020 года, но посчитал, что когда Кузбасс и военный комиссариат выполняют задачи, определенные президентом Российской Федерации в сложных условиях пандемии коронавируса, не по-офицерски сделать шаг назад и в сторону. И сегодня вместе со всеми кузбассовцами, военным комиссариатом разделил ответственность испытания прошедшего тяжелого периода, - прокомментировал свой уход Воробьев.

Напомним, что Герман Воробьев родился в 1962 году в Тяжинском районе. Закончил Кемеровское высшее военное командное училище связи и Военную академию связи в Санкт-Петербурге. Преподавал организацию связи в Кемеровском высшем командном училище связи, руководил кафедрой электрорадиоцепей, работал заместителем начальника Кемеровского высшего военного командного училища связи по учебной и научной работе.

Кто сменит Германа Воробьева на этом посту, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU