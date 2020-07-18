Завершается строительство ФОКа в Новоильинском районе Новокузнецка
В Новоильинском районе Новокузнецка завершается строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.
Объект возводится в городе в рамках проекта «Демография» и регионального подпроекта «Спорт - норма жизни».
- В настоящий момент в здании подключены все коммунальные ресурсы - водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, канализация. Монтируется система приточно-вытяжной вентиляции и внутреннего электроснабжения, - сообщил мэр.
Он добавил, что строительные работы в помещениях будущего ФОКа идут в соответствии с утвержденным графиком.
ИСТОЧНИК KP.RU