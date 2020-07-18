2020-07-18T09:27:53+03:00
Общество

Завершается строительство ФОКа в Новоильинском районе Новокузнецка

Об это сообщил глава города Сергей Кузнецов
Мария КОЛОСОВА
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Завершается строительство ФОКа в Новоильинском районе Новокузнецка. Фото: Сергей Кузнецов/ InstagramЗавершается строительство ФОКа в Новоильинском районе Новокузнецка. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram
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В Новоильинском районе Новокузнецка завершается строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Объект возводится в городе в рамках проекта «Демография» и регионального подпроекта «Спорт - норма жизни».

- В настоящий момент в здании подключены все коммунальные ресурсы - водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, канализация. Монтируется система приточно-вытяжной вентиляции и внутреннего электроснабжения, - сообщил мэр.

Он добавил, что строительные работы в помещениях будущего ФОКа идут в соответствии с утвержденным графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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