2020-07-18T10:41:17+03:00
Общество

В воскресенье в Кузбасс придут дожди и грозы

Но при этом днем ожидается +30 градусов
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В воскресенье в Кузбасс придут дожди и грозыВ воскресенье в Кузбасс придут дожди и грозыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кузбасс в воскресенье, 19 июля, придут дожди и грозы, сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра. Но при этом в регионе будет тепло – до +30 градусов.

Предстоящей ночью по области прогнозируется +12…+17 градусов, местами +6…+11. Днем потеплеет до +25…+30. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туманы.

В Кемерове в ночь на 19 июля синоптики прогнозируют +12…+14 градусов. Днем воздух прогреется до +26…+28 градусов. В областном центре ожидается переменная облачность, день пройдет преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прокопьевске у 77-летней бабушки украли деньги и документы
Один человек погиб и четверо травмированы в ДТП на кузбасской трассе
В воскресенье в Кузбасс придут дожди и грозы
В Белове задержали вора-ловеласа
Завершается строительство ФОКа в Новоильинском районе Новокузнецка
Главный военный комиссар Кузбасса уходит в отставку
Оперштаб Кузбасса рассказал подробности о двух умерших от коронавируса пациентах
В каких территориях Кузбасса зафиксирован коронавирус на 18 июля
За сутки в Кузбассе коронавирус подтвердился еще у 49 пациентов
Два пациента скончались за сутки от коронавируса в Кузбассе
На границе Кузбасса возобновляют работу пропускные посты
Кузбассовцам разрешили бить кедровый орех с 15 августа
В Кузбассе осудили грабителя, ударившего сотрудницу банка ножом в шею
Роспотребнадзор предупредил кузбассовцев о риске заражения бешенством
В Кузбассе мужчина устроил стрельбу из-за отключения электричества
Инвестор сообщил о намерении достроить аквапарк в Кемерове
Кибермошенники украли у кузбассовцев 240 миллионов рублей
Кузбассовец выбросил котят с пятого этажа на глазах детей
В Новокузнецке изменилась схема движения трамваев