18 Июль 2020 2020-07-18T10:41:17+03:00

В воскресенье в Кузбасс придут дожди и грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Но при этом днем ожидается +30 градусов

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В Кузбасс в воскресенье, 19 июля, придут дожди и грозы, сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра. Но при этом в регионе будет тепло – до +30 градусов.

Предстоящей ночью по области прогнозируется +12…+17 градусов, местами +6…+11. Днем потеплеет до +25…+30. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туманы.

В Кемерове в ночь на 19 июля синоптики прогнозируют +12…+14 градусов. Днем воздух прогреется до +26…+28 градусов. В областном центре ожидается переменная облачность, день пройдет преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU