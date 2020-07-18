18 Июль 2020 2020-07-18T11:32:06+03:00

Один человек погиб и четверо травмированы в ДТП на кузбасской трассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На трассе в Кузбассе в субботу, 18 июля, произошла авария. В результате один человек погиб и четверо получили различные травмы.

Инцидент произошел в 6.50 на 37-ом километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск. Это территория Беловского района.

Как было предварительно установлено, водитель автомобиля «ВАЗ-2109», который двигался со стороны Ленинска-Кузнецкого в направлении Белова, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Ist.

После столкновения травмы получили пять человек. Это 43-летняя женщина-водитель Toyota Ist и два ее пассажира мужчина 39 лет и женщина 64 лет, а также водитель «ВАЗа» - 34-летняя женщина и ее 16-летний пассажир. К сожалению, позже водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончалась в больнице.

-В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU