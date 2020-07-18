В Прокопьевске у 77-летней бабушки украли деньги и документы
В Прокопьевске у 77-летней пенсионерки украли кошелек с деньгами и важными документами. Виновника полицейские разыскали быстро.
Как сообщила пожилая женщина, кошелек она случайно оставила на прилавке в магазине. В нем находилось 5 000 рублей, а также проездной билет, ветеранское и пенсионное удостоверения. На место преступления выехала следственно-оперативная группа.
Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 39-летний житель Прокопьевска, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Похищенное во время обыска обнаружилось в его квартире.
Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU