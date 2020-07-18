2020-07-18T12:38:17+03:00
Общество

В Прокопьевске у 77-летней бабушки украли деньги и документы

Виновника нашли быстро
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Прокопьевске у 77-летней бабушки украли деньги и документыВ Прокопьевске у 77-летней бабушки украли деньги и документыФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Прокопьевске у 77-летней пенсионерки украли кошелек с деньгами и важными документами. Виновника полицейские разыскали быстро.

Как сообщила пожилая женщина, кошелек она случайно оставила на прилавке в магазине. В нем находилось 5 000 рублей, а также проездной билет, ветеранское и пенсионное удостоверения. На место преступления выехала следственно-оперативная группа.

Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 39-летний житель Прокопьевска, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Похищенное во время обыска обнаружилось в его квартире.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе осудили драгдилеров за наркотики собственного производства
В Кемерове пропала 16-летняя девушка
В Прокопьевске у 77-летней бабушки украли деньги и документы
Один человек погиб и четверо травмированы в ДТП на кузбасской трассе
В воскресенье в Кузбасс придут дожди и грозы
В Белове задержали вора-ловеласа
Завершается строительство ФОКа в Новоильинском районе Новокузнецка
Главный военный комиссар Кузбасса уходит в отставку
Оперштаб Кузбасса рассказал подробности о двух умерших от коронавируса пациентах
В каких территориях Кузбасса зафиксирован коронавирус на 18 июля
За сутки в Кузбассе коронавирус подтвердился еще у 49 пациентов
Два пациента скончались за сутки от коронавируса в Кузбассе
На границе Кузбасса возобновляют работу пропускные посты
Кузбассовцам разрешили бить кедровый орех с 15 августа
В Кузбассе осудили грабителя, ударившего сотрудницу банка ножом в шею
Роспотребнадзор предупредил кузбассовцев о риске заражения бешенством
В Кузбассе мужчина устроил стрельбу из-за отключения электричества
Инвестор сообщил о намерении достроить аквапарк в Кемерове
Кибермошенники украли у кузбассовцев 240 миллионов рублей
Кузбассовец выбросил котят с пятого этажа на глазах детей
В Новокузнецке изменилась схема движения трамваев