18 Июль 2020 2020-07-18T12:38:17+03:00

В Прокопьевске у 77-летней бабушки украли деньги и документы Фото: Александр ГЛУЗ

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В Прокопьевске у 77-летней пенсионерки украли кошелек с деньгами и важными документами. Виновника полицейские разыскали быстро.

Как сообщила пожилая женщина, кошелек она случайно оставила на прилавке в магазине. В нем находилось 5 000 рублей, а также проездной билет, ветеранское и пенсионное удостоверения. На место преступления выехала следственно-оперативная группа.

Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 39-летний житель Прокопьевска, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Похищенное во время обыска обнаружилось в его квартире.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU