В Кемерове пропала 16-летняя девушка
Она ушла из дома 17 июля
В Кемерове пропала 16-летняя девушка. Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Кемерове волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 16-летнюю девушку – Мехрафшон. Она ушла из дома в пятницу, 17 июля, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Была одета в розовое платье, черные сандалии, розовый платок.
При себе у девушки была желтая дамская сумка.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о подростке по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU