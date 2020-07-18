2020-07-18T13:27:45+03:00
Общество

В Кемерове пропала 16-летняя девушка

Она ушла из дома 17 июля
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове пропала 16-летняя девушка. Фото: ПСО "Лиза Алерт"В Кемерове пропала 16-летняя девушка. Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Кемерове волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 16-летнюю девушку – Мехрафшон. Она ушла из дома в пятницу, 17 июля, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Была одета в розовое платье, черные сандалии, розовый платок.

При себе у девушки была желтая дамская сумка.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о подростке по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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