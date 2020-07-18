2020-07-18T14:22:08+03:00
Общество

В Кузбассе осудили драгдилеров за наркотики собственного производства

Они орудовали в Анжеро-Судженске
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе осудили драгдилеров за наркотики собственного производстваВ Кузбассе осудили драгдилеров за наркотики собственного производстваФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Кузбассе осудили драгдилеров за наркотики собственного производства. Запрещенные препараты они распространяли в Анжеро-Судженске.

Еще в августе 2018 года полиция получила сообщение, что в городе двое местных жителей причастны к незаконному обороту наркотических средств. Молодых людей задержали с поличным, когда они оборудовали так называемые тайники с «закладками». Полицейские изъяли наркотическое вещество и направили его на экспертизу.

-Результаты проведенного исследования показали, что это синтетический наркотик «спайс» общей массой около 10 граммов. По данному факту было возбуждено уголовное дело, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как выяснилось, наркотики подельники готовили сами из купленных реагентов и сбывали бесконтактным способом.

Через несколько недель после возбуждения уголовного дела у одного из мужчин было изъято еще несколько свертков со «спайсом» общей массой более 30 граммов. Он пояснил, будто хранил наркотики для личного потребления. В отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело.

-Суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигурантов виновными и назначил одному из них семь лет лишения свободы, а его подельнику – семь лет и два месяца лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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