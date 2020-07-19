Сибирский Сбербанк оценил популярность дистанционных оплат услуг ЖКХ в период пандемии

19 Июль 2020 2020-07-19T06:07:10+03:00

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ПАО Сбербанк оценил популярность дистанционных оплат услуг ЖКХ в период пандемии коронавируса.

В общей сложности с апреля по июнь клиенты Сбербанка в Кузбассе совершили почти 3,6 млн платежей.

За последний год существенно выросла популярность мобильной версии «Сбербанк онлайн»: почти 2,1 млн платежей за услуги ЖКХ в Кузбассе совершено с использованием мобильного приложения.

Удаленные способы оплаты плата через веб и мобильную версию «Сбербанк онлайн», а также при помощи сервиса автоплатежей - особенно актуально в период пандемии. Для проведения оплаты совсем не обязательно вводить банковские реквизиты: в ряде регионов достаточно отсканировать QR-код с квитанции, либо воспользоваться сервисом «поиск по адресу» или воспользоваться сервисом приём платежей по единому лицевому счету (ЕЛС).

Николай Шилов, управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк:

«Хочу отметить, что в целях повышения финансовой грамотности населения, Сибирский банк выступил спонсором онлайн-проекта «Безналичный мир», участники которого могут выиграть массу полезных призов от компаний экосистемы Сбербанка и суперприз – Iphone 11. Для этого достаточно в срок до 29 июля оплатить коммунальные услуги не менее чем на 500 рублей, подписаться на паблик fin.stream в Инстаграме, выполнять задания викторины и 01 августа принять участие стриме и получить супер приз».

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