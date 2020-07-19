2020-07-19T07:20:09+03:00
Общество

В Кузбассе еще у 52 человек обнаружили коронавирус

Сейчас более тысячи человек лечатся в больницах
Лия Гараева
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В Кузбассе еще у 52 человек обнаружили коронавирусВ Кузбассе еще у 52 человек обнаружили коронавирусФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Оперштаб опубликовал актуальную статистику по коронавирусу в Кузбассе на 19 июля. За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 52 человек. Всего в больницах региона лечатся 1263 пациента.

- Еще у 52 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», - сообщили в оперштабе.

С начала пандемии в Кемеровской области коронавирус выявили у 2 796 человек. Из них уже вылечились 1 515.

Есть и те, кому не удалось выздороветь. На данный момент 18 пациентов с коронавирусом скончались. У некоторых из них на фоне COVID-19 развились осложнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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