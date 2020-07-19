Где в Кузбассе выявили 52 новых случая коронавируса

19 Июль 2020 2020-07-19T07:50:51+03:00

Больше всего заболевших в Новокузнецке

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В оперштабе опубликовали статистику заражения коронавирусной инфекции на каждой из территорий Кузбасса. В итоге лидером по заболеваемости стал Новокузнецк, где заболели 22 из 52 человек.

- В Новокузнецке 20 новых случаев коронавируса, в Кемерове - 14, в Междуреченске - шесть, по два заболевших в Анжеро-Судженске, Киселевске, Юрге, Яйском районе, по одному заболевшему в Березовском, Кемеровском муниципальном округе, Новокузнецком и Тисульском районе, - сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Кузбассе зарегистрировано 2796 случаев коронавируса. Сейчас 1263 человека находятся под наблюдением медиков, а выздоровели уже 1515.

ИСТОЧНИК KP.RU