2020-07-19T07:50:51+03:00
Общество

Где в Кузбассе выявили 52 новых случая коронавируса

Больше всего заболевших в Новокузнецке
Лия Гараева
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Где в Кузбассе выявили 52 новых случая коронавирусаГде в Кузбассе выявили 52 новых случая коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН
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В оперштабе опубликовали статистику заражения коронавирусной инфекции на каждой из территорий Кузбасса. В итоге лидером по заболеваемости стал Новокузнецк, где заболели 22 из 52 человек.

- В Новокузнецке 20 новых случаев коронавируса, в Кемерове - 14, в Междуреченске - шесть, по два заболевших в Анжеро-Судженске, Киселевске, Юрге, Яйском районе, по одному заболевшему в Березовском, Кемеровском муниципальном округе, Новокузнецком и Тисульском районе, - сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Кузбассе зарегистрировано 2796 случаев коронавируса. Сейчас 1263 человека находятся под наблюдением медиков, а выздоровели уже 1515.

ИСТОЧНИК KP.RU

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