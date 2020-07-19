Новокузнецк стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом

19 Июль 2020 2020-07-19T08:00:09+03:00

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В Кузбассе за последние сутки больше всего зараженных коронавирусом обнаружили в Новокузнецке. Здесь их почти половина от общего количества, а именно 20.

Всего по данным на 19 июля в регионе выявили инфекцию еще у 52 человек. Кемерово оказался на втором месте по числу заболевших – здесь коронавирус диагностировали у 14 человек. В Междуреченске заболевание подтвердили у шести человек.

Все заболевшие госпитализированы, они будут лечиться под наблюдением медиков. Людей, с которыми они контактировали, также будут проверять на наличие COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU