2020-07-19T08:00:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Новокузнецк стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом

Здесь заболели 20 человек
Лия Гараева
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Новокузнецк стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусомНовокузнецк стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе за последние сутки больше всего зараженных коронавирусом обнаружили в Новокузнецке. Здесь их почти половина от общего количества, а именно 20.

Всего по данным на 19 июля в регионе выявили инфекцию еще у 52 человек. Кемерово оказался на втором месте по числу заболевших – здесь коронавирус диагностировали у 14 человек. В Междуреченске заболевание подтвердили у шести человек.

Все заболевшие госпитализированы, они будут лечиться под наблюдением медиков. Людей, с которыми они контактировали, также будут проверять на наличие COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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