Новокузнецк стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом
В Кузбассе за последние сутки больше всего зараженных коронавирусом обнаружили в Новокузнецке. Здесь их почти половина от общего количества, а именно 20.
Всего по данным на 19 июля в регионе выявили инфекцию еще у 52 человек. Кемерово оказался на втором месте по числу заболевших – здесь коронавирус диагностировали у 14 человек. В Междуреченске заболевание подтвердили у шести человек.
Все заболевшие госпитализированы, они будут лечиться под наблюдением медиков. Людей, с которыми они контактировали, также будут проверять на наличие COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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