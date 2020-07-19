В Кузбассе умер известный поэт

19 Июль 2020 2020-07-19T09:55:33+03:00

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В Кемеровской области 18 июля умер известный российский и кузбасский поэт Александр Ибрагимов. Он ушел из жизни в 73 года.

Как сообщают коллеги поэта, он скончался после продолжительной болезни. Ибрагимов родился в Прокопьевске, но большую часть жизни прожил в Кемерове.

- Осознав себя поэтом в 17 лет, он все силы отдал литературе и ни на шаг не отступал от этого призвания. Издав шесть книг поэзии и прозы, будучи участником многих коллективных сборников, автором публикаций в региональных и всероссийских литературных журналах, он более 20 лет руководил литературной студией «Мастерская АЗ», более 70 молодых авторов, пройдя через его студию, утвердили себя в звании поэта и писателя. Коллектив Кузбасского центра искусств выражает глубокое соболезнование родным и близким Александра Гумеровича Ибрагимова, - сообщили в Кузбасском центре искусств.

Прощание и отпевание пройдут 20 июля с 12:00 до 13:00 во Владимирском храме Знаменского собора в городе Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU