34 человека тушили пожар в кемеровской многоэтажке

19 Июль 2020 2020-07-19T13:54:50+03:00

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В Кемерове рано утром 19 июля случился пожар в многоквартирном доме на улице Сибиряков-Гвардейцев. В тушении пожара участвовали 34 человека.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 5:32. На вызов незамедлительно выехали пожарные. Чтобы оперативно ликвидировать очаг возгорания, потребовалось девять пожарных машин. Полностью огонь был потушен спустя три минуты после прибытия спасателей - в 5:46.

В настоящее время специалисты выясняют, из-за чего мог случиться пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU