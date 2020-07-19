34 человека тушили пожар в кемеровской многоэтажке
Загорелся дом на улице Сибиряков-Гвардейцев
34 человека тушили пожар в кемеровской многоэтажкеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Кемерове рано утром 19 июля случился пожар в многоквартирном доме на улице Сибиряков-Гвардейцев. В тушении пожара участвовали 34 человека.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 5:32. На вызов незамедлительно выехали пожарные. Чтобы оперативно ликвидировать очаг возгорания, потребовалось девять пожарных машин. Полностью огонь был потушен спустя три минуты после прибытия спасателей - в 5:46.
В настоящее время специалисты выясняют, из-за чего мог случиться пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU