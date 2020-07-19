2020-07-19T15:06:01+03:00
Общество

В Кузбассе в трамвае подрались кондуктор и пассажир

К ней на помощь пришли еще три женщины
Лия Гараева
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В Кузбассе в трамвае подрались кондуктор и пассажир. Кадры: Инцидент Новокузнецк / vk.comВ Кузбассе в трамвае подрались кондуктор и пассажир. Кадры: Инцидент Новокузнецк / vk.com
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В Новокузнецке в одном из трамваев подрались кондуктор и пассажир. На помощь девушке пришли три женщины.

В соцсетях очевидец опубликовал видео произошедшего. На кадрах видно, что мужчина хватает за грудь молодую девушку, работающую в транспорте. Кондуктор в ответ начала бить пассажира. Вскоре к нему подбежали еще три женщины. Они начали драться с ним и кричать.

По словам очевидцев, обоих участников конфликта доставили в полицию, где пассажир сообщил, что недавно освободился из тюрьмы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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