В Кузбассе в трамвае подрались кондуктор и пассажир
К ней на помощь пришли еще три женщины
В Кузбассе в трамвае подрались кондуктор и пассажир. Кадры: Инцидент Новокузнецк / vk.com
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В Новокузнецке в одном из трамваев подрались кондуктор и пассажир. На помощь девушке пришли три женщины.
В соцсетях очевидец опубликовал видео произошедшего. На кадрах видно, что мужчина хватает за грудь молодую девушку, работающую в транспорте. Кондуктор в ответ начала бить пассажира. Вскоре к нему подбежали еще три женщины. Они начали драться с ним и кричать.
По словам очевидцев, обоих участников конфликта доставили в полицию, где пассажир сообщил, что недавно освободился из тюрьмы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU