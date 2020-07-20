2020-07-20T06:31:47+03:00
Общество

Жителям нескольких районов Кемерова отключат горячую воду

Водоснабжения не будет две недели
Лия Гараева
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Жителям нескольких районов Кемерова отключат горячую водуЖителям нескольких районов Кемерова отключат горячую водуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кемерове продолжается отключение горячего водоснабжения. На этот раз воды не будет в нескольких районах с 20 июля по 2 августа.

Как сообщили в администрации, в Центральном районе воды не будет в следующих границах:

- проспект Кузнецкий (четная сторона от реки Томи до проспекта Советского);

- проспект Советский (нечетная сторона от проспекта Кузнецкого до улицы Кузбасской);

- улица Ноградская (нечетная сторона до улицы 50 лет Октября);

- улица 50 лет Октября (нечетная сторона от улицы Ноградской до улицы Васильева);

- улица Васильева (четная сторона до улицы Коломейцева);

- улица Коломейцева (четная сторона от улицы Васильева до проспекта Советского);

- проспект Советский (нечетная сторона до реки Искитимки);

- кварталы Центрального района: 10, 11, 11а, 12, 13, 14, ½ квартала 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 52.

В Заводском районе воду отключат на этих участках:

- в границах: проспект Ленина (по нечетной стороне от проспекта Кузнецкого до Искитимки), река Искитимка (от проспекта Ленина до улицы Автозаводской).

- улица Автозаводская до проспекта Кузнецкого;

- проспект Кузнецкий (по четной стороне) до проспекта Ленина;

- кварталы Заводского района: ¾ квартала 21, ½ квартала 21а, 24, 32, 33, 34а, 51, ½ квартала 52, 53, 54.

В Ленинском районе воду отключат в границах: ½ квартала 32. Воды не будет по следующим адресам: бульвар Строителей, 47/1 (бассейн «Сибирь»), 53, 53а, 55 (ГЦС «Кузбасс»), улица Марковцева, 3, 5, 8, 10, улица Ворошилова,25, 30, а также на бульваре Строителей, 54а.

Также на четыре дня - с 22 по 25 июля - отключат воду в домах жилого района Промышленновский. Это связано с ремонтом оборудования в котельной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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