В каких территориях зафиксированы случаи коронавируса на 20 июля

20 Июль 2020 2020-07-20T07:25:36+03:00

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На утро 20 июля в Кузбассе выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. В оперативном штабе рассказали, в каких городах появились новые заболевшие.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 61 случай заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 23, Междуреченск – 11, Кемерово – шесть, Таштагольский район – четыре, Новокузнецкий район – трое, Прокопьевск – двое. Еще по одному заболевшему в Белове, Калтане, Киселевске, Осинниках, Полысаеве, Юрге, Мариинском районе, Кемеровском, Прокопьевском, Чебулинском, Юргинском и Крапивинском муниципальных округах.

На сегодняшний день общее число заболевших достигло 2857 человек, выздоровело 1529 человек, в том числе, 14 – за прошедшие сутки. 18 человек скончались. Сейчас на лечении в стационарах остается 1310 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU