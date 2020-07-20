В каких территориях зафиксированы случаи коронавируса на 20 июля
На утро 20 июля в Кузбассе выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. В оперативном штабе рассказали, в каких городах появились новые заболевшие.
-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 61 случай заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 23, Междуреченск – 11, Кемерово – шесть, Таштагольский район – четыре, Новокузнецкий район – трое, Прокопьевск – двое. Еще по одному заболевшему в Белове, Калтане, Киселевске, Осинниках, Полысаеве, Юрге, Мариинском районе, Кемеровском, Прокопьевском, Чебулинском, Юргинском и Крапивинском муниципальных округах.
На сегодняшний день общее число заболевших достигло 2857 человек, выздоровело 1529 человек, в том числе, 14 – за прошедшие сутки. 18 человек скончались. Сейчас на лечении в стационарах остается 1310 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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