В Кузбассе пьяный пассажир поезда напал на полицейских
В Кузбассе пьяный пассажир поезда Новокузнецк - Москва напал на транспортных полицейских. Инцидент произошел на станции Белово.
Полицейским линейного отдела МВД поступило сообщение, что поездной бригаде требуется помощь из-за неадекватного пассажира. Как было установлено, 42-летний уроженец одной из стран Центральной Азии во время поездки распивал спиртное, матерился и мешал другим пассажирам. Во время задержания мужчина продолжил нецензурно выражаться и оскорбил транспортных полицейских, ударив к тому же одного из них в лицо. Уже находясь в патрульном автомобиле, он продолжил вести себя агрессивно и ударил ногой полицейского, доставлявшего его в дежурную часть. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
Беловский суд назначил дебоширу пять суток ареста. Кроме того, в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.
ИСТОЧНИК KP.RU