2020-07-20T09:25:11+03:00
Общество

В Кузбассе пьяный пассажир поезда напал на полицейских

Инцидент произошел на станции Белово
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кузбассе пьяный пассажир поезда напал на полицейскихВ Кузбассе пьяный пассажир поезда напал на полицейскихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе пьяный пассажир поезда Новокузнецк - Москва напал на транспортных полицейских. Инцидент произошел на станции Белово.

Полицейским линейного отдела МВД поступило сообщение, что поездной бригаде требуется помощь из-за неадекватного пассажира. Как было установлено, 42-летний уроженец одной из стран Центральной Азии во время поездки распивал спиртное, матерился и мешал другим пассажирам. Во время задержания мужчина продолжил нецензурно выражаться и оскорбил транспортных полицейских, ударив к тому же одного из них в лицо. Уже находясь в патрульном автомобиле, он продолжил вести себя агрессивно и ударил ногой полицейского, доставлявшего его в дежурную часть. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Беловский суд назначил дебоширу пять суток ареста. Кроме того, в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец захотел сделать подарок жене и попал в колонию на пять лет
Стало известно, как будет выглядеть новый ледовый каток в Рудничном районе Кемерова
Полиция Кузбасса просит помочь в поисках подозреваемого в преступлении
В Кузбассе после карантина по коронавирусу открыли больницу
Борис Листов принял участие в открытии селекционно-генетического центра и животноводческого комплекса в Калининградской области
В Кузбассе пьяный пассажир поезда напал на полицейских
В Новокузнецке приставы нашли автомобиль должницы по объявлению в интернете
Один человек погиб и четверо травмированы в ДТП на трассе в Кузбассе
В каких территориях зафиксированы случаи коронавируса на 20 июля
В Кузбассе за сутки выявили еще 61 случай коронавируса
У трех кемеровских автобусов убрали остановку
В Кузбассе водитель сбил лося
Жителям нескольких районов Кемерова отключат горячую воду