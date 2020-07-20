В Кузбассе пьяный пассажир поезда напал на полицейских

20 Июль 2020 2020-07-20T09:25:11+03:00

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В Кузбассе пьяный пассажир поезда Новокузнецк - Москва напал на транспортных полицейских. Инцидент произошел на станции Белово.

Полицейским линейного отдела МВД поступило сообщение, что поездной бригаде требуется помощь из-за неадекватного пассажира. Как было установлено, 42-летний уроженец одной из стран Центральной Азии во время поездки распивал спиртное, матерился и мешал другим пассажирам. Во время задержания мужчина продолжил нецензурно выражаться и оскорбил транспортных полицейских, ударив к тому же одного из них в лицо. Уже находясь в патрульном автомобиле, он продолжил вести себя агрессивно и ударил ногой полицейского, доставлявшего его в дежурную часть. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Беловский суд назначил дебоширу пять суток ареста. Кроме того, в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU