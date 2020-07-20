Полиция Кузбасса просит помочь в поисках подозреваемого в преступлении
Полиция Кузбасса просит помочь в поиске мужчины, который подозреваемся в совершении преступления.
Мужчина разыскивается в Новокузнецке по подозрению в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Это Николай Романов 18.02.1986 года рождения.
Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, цвет глаз карий, отсутствует верхний передний зуб.
Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Николаева, сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам в Новокузнецке: 8 (3843) 57-44-55, 8-933-300-95-59. Анонимность гарантируется!
ИСТОЧНИК KP.RU