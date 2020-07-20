2020-07-20T10:04:10+03:00
Общество

Полиция Кузбасса просит помочь в поисках подозреваемого в преступлении

Анонимность гарантируется
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Полиция Кузбасса просит помочь в поисках подозреваемого в преступлении. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиПолиция Кузбасса просит помочь в поисках подозреваемого в преступлении. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Полиция Кузбасса просит помочь в поиске мужчины, который подозреваемся в совершении преступления.

Мужчина разыскивается в Новокузнецке по подозрению в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Это Николай Романов 18.02.1986 года рождения.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, цвет глаз карий, отсутствует верхний передний зуб.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Николаева, сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам в Новокузнецке: 8 (3843) 57-44-55, 8-933-300-95-59. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец захотел сделать подарок жене и попал в колонию на пять лет
Стало известно, как будет выглядеть новый ледовый каток в Рудничном районе Кемерова
Полиция Кузбасса просит помочь в поисках подозреваемого в преступлении
В Кузбассе после карантина по коронавирусу открыли больницу
Борис Листов принял участие в открытии селекционно-генетического центра и животноводческого комплекса в Калининградской области
В Кузбассе пьяный пассажир поезда напал на полицейских
В Новокузнецке приставы нашли автомобиль должницы по объявлению в интернете
Один человек погиб и четверо травмированы в ДТП на трассе в Кузбассе
В каких территориях зафиксированы случаи коронавируса на 20 июля
В Кузбассе за сутки выявили еще 61 случай коронавируса
У трех кемеровских автобусов убрали остановку
В Кузбассе водитель сбил лося
Жителям нескольких районов Кемерова отключат горячую воду