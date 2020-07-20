2020-07-20T10:45:13+03:00
Общество

Стало известно, как будет выглядеть новый ледовый каток в Рудничном районе Кемерова

Фотографиями поделился мэр города Илья Середюк
Мария КОЛОСОВА
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Стало известно, как будет выглядеть новый ледовый каток в Рудничном районе Кемерова. Фото: Илья Середюк/ InstagramСтало известно, как будет выглядеть новый ледовый каток в Рудничном районе Кемерова. Фото: Илья Середюк/ Instagram
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Стало известно, как будет выглядеть новый ледовый каток, который строится в рудничном районе областного центра. Фотографиями в своем Instagram поделился мэр города Илья Середюк.

По словам главы города, инфраструктуры в Рудничном районе мало, потому и было принято решение построить Ледовый комплекс. Крытый каток с искусственным льдом даст возможность заниматься фигурным катанием и хоккеем в круглогодичном режиме. Также в спорткомплексе предусмотрен универсальный зал для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом и др.

Строительство планируется завершить в следующем году. Фото: Илья Середюк/ Instagram

Строительство планируется завершить в следующем году. Фото: Илья Середюк/ Instagram

Он отметил, что сейчас работы находятся на так называемом «нулевом цикле» - готов котлован, ведется бетонирование и гидроизоляция фундамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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