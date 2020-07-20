20 Июль 2020 2020-07-20T11:26:27+03:00

Кузбассовец захотел сделать подарок жене и попал в колонию на пять лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Житель Кузбасса решил сделать подарок жене, но деньги на него предпочел добыть незаконным способом. За это он проведет более пяти лет в колонии.

Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность 42-летнего жителя Березовского. Мужчина покушался на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Как было установлено, мужчина получил в мессенджере от неизвестного лица сообщение с координатами тайника с закладками в виде расфасованных свертков с наркотическим средством. Их он должен был забрать, перепрятать и сообщить координаты новых закладок.

Сделать это ему помешали сотрудники кузбасского УФСБ. При обыске у березовчанина обнаружен и изъят синтетический наркотик «соль» в крупном размере.

Против задержанного возбуждено уголовное дело. Суд Кировского района областного центра, рассмотрев все материалы. Назначил мужчине пять с половиной лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU