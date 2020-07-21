2020-07-21T03:20:35+03:00
Общество

Кузбассовцы получили за умерших родственников более 26 миллионов рублей

Речь идет о пенсионных накоплениях
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовцы получили за умерших родственников более 26 миллионов рублейКузбассовцы получили за умерших родственников более 26 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Кузбасса получили 26,4 миллиона рублей пенсионных накоплений своих умерших родственников. Данные приводит региональный Пенсионный фонд за шесть месяцев 2020 года.

За первое полугодие в ведомство обратилось 447 правопреемников за выплатой пенсионных накоплений родственников, которые скончались. Специалисты отмечают, что право на выплаты есть в том случае, если человек умер до назначения ему накопительной пенсии.

-Исключение составляют случаи, когда накопления сформированы в рамках программы государственного софинансирования пенсий. Остаток таких средств, невыплаченный гражданину при жизни, выплачивается его правопреемникам, - пояснили в ПФР.

Отметим, что правопреемниками умершего являются люди, указанные в заявлении о распределении пенсионных накоплений, а при его отсутствии – близкие родственники. К правопреемникам первой очереди относятся супруги, дети и родители. Если их нет либо он отказываются от накоплений, то право на них имеют правопреемники второй очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Заявление о выплате средств пенсионных накоплений в территориальный орган ПФР или в негосударственный пенсионный фонд правопреемники должны подать в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Пропущенный срок для обращения может быть восстановлен в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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