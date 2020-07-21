Кузбассовцы получили за умерших родственников более 26 миллионов рублей
Жители Кузбасса получили 26,4 миллиона рублей пенсионных накоплений своих умерших родственников. Данные приводит региональный Пенсионный фонд за шесть месяцев 2020 года.
За первое полугодие в ведомство обратилось 447 правопреемников за выплатой пенсионных накоплений родственников, которые скончались. Специалисты отмечают, что право на выплаты есть в том случае, если человек умер до назначения ему накопительной пенсии.
-Исключение составляют случаи, когда накопления сформированы в рамках программы государственного софинансирования пенсий. Остаток таких средств, невыплаченный гражданину при жизни, выплачивается его правопреемникам, - пояснили в ПФР.
Отметим, что правопреемниками умершего являются люди, указанные в заявлении о распределении пенсионных накоплений, а при его отсутствии – близкие родственники. К правопреемникам первой очереди относятся супруги, дети и родители. Если их нет либо он отказываются от накоплений, то право на них имеют правопреемники второй очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Заявление о выплате средств пенсионных накоплений в территориальный орган ПФР или в негосударственный пенсионный фонд правопреемники должны подать в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Пропущенный срок для обращения может быть восстановлен в судебном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU