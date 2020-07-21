2020-07-21T05:52:27+03:00
Общество

МЧС Кузбасса предупреждает о грозах и граде

Погода испортится во вторник, 21 июля
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
МЧС Кузбасса предупреждает о грозах и градеМЧС Кузбасса предупреждает о грозах и градеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

МЧС Кузбасса предупреждает жителей об ухудшении погоды во вторник, 21 июля.

Как сообщили в ведомстве, синоптики прогнозируют на территории области местами грозы, сильные ливни и град.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий. Так, не стоит пережидать непогоду на улице самим, а также необходимо позаботиться о безопасном местонахождении детей, маломобильных и пожилых граждан.

-Отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы во время грозы. По возможности, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках. Помните, что в грозу или при появлении ее первых признаков купание, а также выход на воду на плавсредстве крайне опасны, - добавили в ведомстве.

При возникновении внештатной ситуации следует позвонить по телефону 112 или в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе приставы взыскали с осужденного компенсацию морального вреда за разбой
МЧС Кузбасса предупреждает о грозах и граде
В Кузбассе лже-бизнесмен украл у жителей миллионы
Кузбасские хирурги собрали пациенту сломанную ногу в ДТП без разрезов
Кузбассовцы получили за умерших родственников более 26 миллионов рублей
В Кемерове продолжается ремонт Соснового бульвара в Рудничном районе
В Новокузнецке задержали пассажира, избившего кондуктора трамвая
Средняя зарплата в Кузбассе составила 43 тысячи рублей
В Кузбассе заключен под стражу водитель, насмерть сбивший двух пешеходов
Машины разметало по трассе после ДТП в Кузбассе
Кузбассовец захотел сделать подарок жене и попал в колонию на пять лет
Стало известно, как будет выглядеть новый ледовый каток в Рудничном районе Кемерова
Полиция Кузбасса просит помочь в поисках подозреваемого в преступлении
В Кузбассе после карантина по коронавирусу открыли больницу
Борис Листов принял участие в открытии селекционно-генетического центра и животноводческого комплекса в Калининградской области
В Кузбассе пьяный пассажир поезда напал на полицейских
В Новокузнецке приставы нашли автомобиль должницы по объявлению в интернете
Один человек погиб и четверо травмированы в ДТП на трассе в Кузбассе
В каких территориях зафиксированы случаи коронавируса на 20 июля
В Кузбассе за сутки выявили еще 61 случай коронавируса
У трех кемеровских автобусов убрали остановку
В Кузбассе водитель сбил лося
Жителям нескольких районов Кемерова отключат горячую воду