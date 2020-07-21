МЧС Кузбасса предупреждает о грозах и граде

21 Июль 2020 2020-07-21T05:52:27+03:00

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МЧС Кузбасса предупреждает жителей об ухудшении погоды во вторник, 21 июля.

Как сообщили в ведомстве, синоптики прогнозируют на территории области местами грозы, сильные ливни и град.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий. Так, не стоит пережидать непогоду на улице самим, а также необходимо позаботиться о безопасном местонахождении детей, маломобильных и пожилых граждан.

-Отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы во время грозы. По возможности, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках. Помните, что в грозу или при появлении ее первых признаков купание, а также выход на воду на плавсредстве крайне опасны, - добавили в ведомстве.

При возникновении внештатной ситуации следует позвонить по телефону 112 или в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU