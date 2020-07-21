В Кузбассе приставы взыскали с осужденного компенсацию морального вреда за разбой

21 Июль 2020 2020-07-21T06:54:17+03:00

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В Кузбассе судебные приставы взыскали с осужденного мужчины компенсацию морального вреда за разбой. Он напал на женщину с целью ограбления и в результате нанес ей травмы.

Инцидент произошел в Киселевске. Пьяный горожанин пришел в квартиру к знакомой и стал требовать деньги и украшения. А после отказа напал на женщину. Пострадавшей удалось оттолкнуть незваного гостя и спрятаться в другой комнате. Он, осмотрев все имущество, не найдя ничего ценного, ушел из квартиры.

Киселевский городской суд признал мужчину виновным в разбое и назначил ему четыре года исправительной колонии с выплатой компенсации морального вреда пострадавшей в размере 45 тысяч рублей.

- Нахождение должника в местах лишения свободы не освобождает гражданина от уплаты долга. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату осужденного. Таким образом, задолженность была взыскана в полном объеме, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU