В Кузбассе за сутки у 62 пациентов подтвердился коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба, на утро 21 июля в Кузбассе зафиксированы еще 62 случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших с середины марта достигло 2919 человек.

Также стало известно, что 45 пациентов выписаны из больницы, их тесты показали отрицательные результаты. Всего от коронавируса вылечились уже 1574 человека.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1327 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5298 человек.