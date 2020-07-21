Коронавирус обнаружили в 14 территориях Кузбасса на утро 21 июля
По данным оперативного штаба, на утро 21 июля в Кузбассе коронавирус обнаружен в 14 территориях. Лидером по числу заболевших стал Междуреченск.
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 62 случая заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск - 22, Кемерово - восемь, Новокузнецк - семь, Белово - шесть, по трое заболевших в Анжеро-Судженске, Кемеровском муниципальном округе, Мариинском и Яйском районах, двое - в Осинниках. Еще по одному зараженному обнаружили в Мысках, Промышленновском и Крапивинском муниципальных округах, Новокузнецком и Ижморском районах.
Напомним, что на сегодняшний день в Кузбассе зафиксированы 2919 случаев заболевания коронавирусом, 1574 выздоровели, в том числе 45 за минувшие сутки, 18 скончались. Сейчас на лечении находятся 1327 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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