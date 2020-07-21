2020-07-21T08:16:52+03:00
Общество

В Кемерове со дна Томи достали опасную лодку

Объект представлял угрозу для отдыхающих
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове со дна Томи достали опасную лодку. Фото: Кемеровская служба спасенияВ Кемерове со дна Томи достали опасную лодку. Фото: Кемеровская служба спасения
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В Кемерове со дна Томи была поднята лодка, которая представляла опасность для окружающих. Операцию по подъему плавсредства провели сотрудники Кемеровской службы спасения.

В понедельник, 20 июля спасатели подняли со дна Томи в районе зоны отдыха «Чайка» затонувшую моторную лодку. Она представляла угрозу жизни и здоровью горожан, поскольку находилась недалеко от берега.

- В настоящее время берег популярного места отдыха у воды расчищен от стальных обломков лодки, с помощью спецтехники спасатели погрузили их и вывезли, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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