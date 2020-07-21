В Кемерове со дна Томи достали опасную лодку
Объект представлял угрозу для отдыхающих
В Кемерове со дна Томи достали опасную лодку. Фото: Кемеровская служба спасения
Изменить размер текста:
В Кемерове со дна Томи была поднята лодка, которая представляла опасность для окружающих. Операцию по подъему плавсредства провели сотрудники Кемеровской службы спасения.
В понедельник, 20 июля спасатели подняли со дна Томи в районе зоны отдыха «Чайка» затонувшую моторную лодку. Она представляла угрозу жизни и здоровью горожан, поскольку находилась недалеко от берега.
- В настоящее время берег популярного места отдыха у воды расчищен от стальных обломков лодки, с помощью спецтехники спасатели погрузили их и вывезли, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU